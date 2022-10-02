هدى حليم عبد الساتر

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ولداها فريد زوجته جولي سرفي وعائلتهماغادي زوجته ريّا طوبيا وعائلتهماابنتها سابين زوجة المحامي حبيب مزهر وعائلتهمااشقاؤها الدكتور مارون حليم عبد الساترالدكتور جوزف حليم عبد الساتر وعائلتهالدكتور جورج حليم عبد الساتر وعائلتهشقيقاتها الهام حليم عبد الساترآمال ارملة الدكتور رشيد لطفي وعائلتهاسهام زوجة نبيل غريّب وعائلتهماوعائلات ضومط، عبد الساتر، لطفي، سرفي، طوبيا، مزهر، فريز، غريّب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الايمان والرجاء فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةهدى حليم عبد الساترارملة المقدم توفيق فريد ضومطالراقدة على رجاء القيامة يوم السبت الواقع في الاول من تشرين الاول 2022يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 3 منه في كاتدرائية القيامة، الربوة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كاتدرائية القيامة، الربوة.