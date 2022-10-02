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تعازي ووفيات

هدى حليم عبد الساتر

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:27
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ولداها فريد زوجته جولي سرفي وعائلتهما

غادي زوجته ريّا طوبيا وعائلتهما

ابنتها سابين زوجة المحامي حبيب مزهر وعائلتهما

اشقاؤها الدكتور مارون حليم عبد الساتر

الدكتور جوزف حليم عبد الساتر وعائلته

الدكتور جورج حليم عبد الساتر وعائلته
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شقيقاتها الهام حليم عبد الساتر

آمال ارملة الدكتور رشيد لطفي وعائلتها

سهام زوجة نبيل غريّب وعائلتهما

وعائلات ضومط، عبد الساتر، لطفي، سرفي، طوبيا، مزهر، فريز، غريّب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الايمان والرجاء فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

هدى حليم عبد الساتر

ارملة المقدم توفيق فريد ضومط

الراقدة على رجاء القيامة يوم السبت الواقع في الاول من تشرين الاول 2022

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 3 منه في كاتدرائية القيامة، الربوة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كاتدرائية القيامة، الربوة.
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