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تعازي ووفيات

كميل زياده

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:28
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زوجته ليلى صحناوي

ابنه وليد زياده زوجته يارا ساروفيم واولادهما

يسمى وكميل وساري

بناته لميا زياده وولديها

برتليمي ولولا موبا

يمنى زياده زوجة ريكاردو كرم واولادهما

طلال ونديم وشريف

نائلة زياده
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شقيقه فادي زياده زوجته كلود فرح وعائلتهما

شقيقتيه كابي زياده زوجة فرنسوا ابي صعب

ميشال زياده زوجة ريمون حكيم وعائلتهما

ينعون بمزيد من الحزن والأسى متمماً واجباته الدينية فقيدهم الغالي المأسوف عليه

كميل زياده

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الثلثاء 4 تشرين الاول 2022 في كنيسة مار شربل، هرهريا والقطين.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة مار شربل ابتداءً من الساعة الثانية عشرة، ويوم الأربعاء 5 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الى الساعة السادسة مساءً في منزل الفقيد في هرهريا والقطين، ويوم الخميس 6 منه من الساعة العاشرة قبل الظهر الى الساعة السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.
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