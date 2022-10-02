كميل زياده

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زوجته ليلى صحناويابنه وليد زياده زوجته يارا ساروفيم واولادهمايسمى وكميل وساريبناته لميا زياده وولديهابرتليمي ولولا موبايمنى زياده زوجة ريكاردو كرم واولادهماطلال ونديم وشريفنائلة زيادهشقيقه فادي زياده زوجته كلود فرح وعائلتهماشقيقتيه كابي زياده زوجة فرنسوا ابي صعبميشال زياده زوجة ريمون حكيم وعائلتهماينعون بمزيد من الحزن والأسى متمماً واجباته الدينية فقيدهم الغالي المأسوف عليهكميل زيادهيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الثلثاء 4 تشرين الاول 2022 في كنيسة مار شربل، هرهريا والقطين.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة مار شربل ابتداءً من الساعة الثانية عشرة، ويوم الأربعاء 5 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الى الساعة السادسة مساءً في منزل الفقيد في هرهريا والقطين، ويوم الخميس 6 منه من الساعة العاشرة قبل الظهر الى الساعة السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.