نوران زهر الدين

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ابنها نيكولا جيرماكيان زوجته مايا خوري واولادهما: كيرا وكاياأشقاؤها سوزان زهر الديننضال زهر الدين وعائلتهأيمن زهر الدين وعائلتهسلطان زهر الدينريما زهر الدين وعائلتهاوانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةنوران زهر الدينيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء 4 تشرين الاول 2022 في كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.تقبل التعازي اليوم الثلثاء 4 منه من الساعة الرابعة عصراً ولغاية السابعة مساءً وغداً الاربعاء 5 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.