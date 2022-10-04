شبل رشيد الهاشم

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المطران بولس منجد الهاشم ينعى شقيقهالنقيبشبل رشيد الهاشم(زوجته المرحومة جوزفين شكرالله الهاشم)(ولده الملازم أوّل الشهيد مارون الهاشم)أولاده فريدة زوجة الدكتور أنطوان نجيم وأولادهما وعائلاتهمسهام زوجة المهندس لويس الهاشم وأولادهما وعائلاتهمالمحامي ريمون زوجته ميراي وهيبه وولداهمامنتهى زوجة المهندس يوسف الهاشم وأولادهما وعائلاتهمالدكتورة مي زوجة الدكتور Francesco Calleaومن ينتسب اليهم ينعونه.ينقل جثمانه من مستشفى سيدة المعونات الجامعي، جبيل صباح اليوم الثلثاء 4 تشرين الأول 2022 الساعة العاشرة قبل الظهر، إلى كنيسة السيدة الرعائية، العاقورة، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية السادسة مساء، وغداً الاربعاء 5 تشرين الاول في صالة كنيسة سيدة الوردية، زوق مصبح، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.