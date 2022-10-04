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تعازي ووفيات

شبل رشيد الهاشم

Lebanon 24
04-10-2022 | 23:09
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المطران بولس منجد الهاشم ينعى شقيقه

النقيب

شبل رشيد الهاشم

(زوجته المرحومة جوزفين شكرالله الهاشم)

(ولده الملازم أوّل الشهيد مارون الهاشم)

أولاده فريدة زوجة الدكتور أنطوان نجيم وأولادهما وعائلاتهم
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سهام زوجة المهندس لويس الهاشم وأولادهما وعائلاتهم

المحامي ريمون زوجته ميراي وهيبه وولداهما

منتهى زوجة المهندس يوسف الهاشم وأولادهما وعائلاتهم

الدكتورة مي زوجة الدكتور Francesco Callea

ومن ينتسب اليهم ينعونه.

ينقل جثمانه من مستشفى سيدة المعونات الجامعي، جبيل صباح اليوم الثلثاء 4 تشرين الأول 2022 الساعة العاشرة قبل الظهر، إلى كنيسة السيدة الرعائية، العاقورة، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية السادسة مساء، وغداً الاربعاء 5 تشرين الاول في صالة كنيسة سيدة الوردية، زوق مصبح، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.
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