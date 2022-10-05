رينه نجيب شمعة

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أولاد الفقيدة المرحوم سمير وزوجته كارين الجميّل وأولادهما: (03/786455)بول ونتاليغسان وزوجته ماري جو نكد وأولادهما: (70/962206)روبير وفيليبرفيق وزوجته ماري العمّ وأولادهما: (70/962207)جون وأنطونيإبنتها عائدة كرم (03/359525)وانسباؤهم ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةرينه نجيب شمعةأرملة المرحوم بولس يوسف كرمالمنتقلة الى رحمته تعالى متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر غد الجمعة 7 تشرين الأول 2022 في كنيسة ماريوسف الرعائية، بسكنتا.تقبل التعازي اليوم الخميس 6 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.وغداً الجمعة 7 منه قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار يوسف الرعائية، بسكنتا، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.يقام قداس المرافقة الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد 9 منه في كنيسة ماريوسف الرعائية، بسكنتا، وتقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة الاولى بعد الظهر.