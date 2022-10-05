أولاد الفقيدة المرحوم سمير وزوجته كارين الجميّل وأولادهما: (03/786455)
بول ونتالي
غسان وزوجته ماري جو نكد وأولادهما: (70/962206)
روبير وفيليب
رفيق وزوجته ماري العمّ وأولادهما: (70/962207)
جون وأنطوني
إبنتها عائدة كرم (03/359525)
وانسباؤهم ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
رينه نجيب شمعة
أرملة المرحوم بولس يوسف كرم
المنتقلة الى رحمته تعالى متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر غد الجمعة 7 تشرين الأول 2022 في كنيسة ماريوسف الرعائية، بسكنتا.
تقبل التعازي اليوم الخميس 6 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
وغداً الجمعة 7 منه قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار يوسف الرعائية، بسكنتا، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
يقام قداس المرافقة الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد 9 منه في كنيسة ماريوسف الرعائية، بسكنتا، وتقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة الاولى بعد الظهر.