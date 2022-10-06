اولاد الفقيدة فيولان برنس زوجة جان باربيه وابنهما:
ماتيو
مرا برنس وابنها:
أرمان راماني
جان نويل برنس زوجته الين شقير وولديهما:
موسى وجيل
نجيب برنس وإبناه:
جان وإيف
أشقاؤها عائلة المرحومة سعاد ابي صالح ارملة الكسندر حبيب
عائلة المرحومة ليلى ابي صالح ارملة قيصر نصر
عائلة المرحوم هاني ابي صالح
شوقي ابي صالح وعائلته
اسلافها عائلة المرحوم مارسيل برنس
عائلة المرحومة هيلانه برنس طحّان
وعموم عائلات برنس، ابي صالح، باربيه، راماني، شقير، حبيب، نصر، مخيبر، عازار، طحّان وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري آنج يوسف ابي صالح
ارملة المحامي موسى برنس
المنتقلة الى رحمته تعالى صباح أمس الخميس 6 تشرين الاول 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر الأحد 9 منه في كنيسة مار انطونيوس الكبير، السوديكو، شارع لبنان ثم توارى في مدفن العائلة، البقيعة (قضاء البترون).
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً والاثنين 10 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، السوديكو، شارع لبنان، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.