ماري آنج يوسف ابي صالح

Advertisement

اولاد الفقيدة فيولان برنس زوجة جان باربيه وابنهما:ماتيومرا برنس وابنها:أرمان رامانيجان نويل برنس زوجته الين شقير وولديهما:موسى وجيلنجيب برنس وإبناه:جان وإيفأشقاؤها عائلة المرحومة سعاد ابي صالح ارملة الكسندر حبيبعائلة المرحومة ليلى ابي صالح ارملة قيصر نصرعائلة المرحوم هاني ابي صالحشوقي ابي صالح وعائلتهاسلافها عائلة المرحوم مارسيل برنسعائلة المرحومة هيلانه برنس طحّانوعموم عائلات برنس، ابي صالح، باربيه، راماني، شقير، حبيب، نصر، مخيبر، عازار، طحّان وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومةماري آنج يوسف ابي صالحارملة المحامي موسى برنسالمنتقلة الى رحمته تعالى صباح أمس الخميس 6 تشرين الاول 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر الأحد 9 منه في كنيسة مار انطونيوس الكبير، السوديكو، شارع لبنان ثم توارى في مدفن العائلة، البقيعة (قضاء البترون).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً والاثنين 10 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، السوديكو، شارع لبنان، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.