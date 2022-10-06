Advertisement

تعازي ووفيات

سمير حبيب متري

Lebanon 24
06-10-2022 | 22:25
A-
A+
Doc-P-997900-638007171537385802.jpg
Doc-P-997900-638007171537385802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أولاده حبيب زوجته جودت بيريز وعائلته

فادي زوجته فيفيان الخالد وعائلته

أولاد المرحومة زينه زوجة سمير مرقص وعائلاتهم

ندى زوجة نبيل نمور وعائلتها

رندى زوجة إيلي شاوول

شقيقه جورج وعائلته

شقيقاته أولاد المرحومة سميرة أرملة ميشال كعدي وعائلاتهم
Advertisement

أولاد المرحومة ليلى زوجة رينه صقر وعائلاتهم

ناديا زوجة سمير عيد

وعموم عائلات متري، نادر، حداد، مرقص، نمور، شاوول، بيريز، الخالد، كعدي، صقر، عيد، أبي راشد، شبير، صفير، خيرالله، شعيا، منير، متى، خليل وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

العميد المتقاعد

سمير حبيب متري

المنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة 7 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه زحلة حيث يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر وغداً السبت 8 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:24 | 2022-10-06
22:23 | 2022-10-06
22:22 | 2022-10-06
22:47 | 2022-10-05
23:09 | 2022-10-04
23:05 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website