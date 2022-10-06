أولاده حبيب زوجته جودت بيريز وعائلته
فادي زوجته فيفيان الخالد وعائلته
أولاد المرحومة زينه زوجة سمير مرقص وعائلاتهم
ندى زوجة نبيل نمور وعائلتها
رندى زوجة إيلي شاوول
شقيقه جورج وعائلته
شقيقاته أولاد المرحومة سميرة أرملة ميشال كعدي وعائلاتهم
أولاد المرحومة ليلى زوجة رينه صقر وعائلاتهم
ناديا زوجة سمير عيد
وعموم عائلات متري، نادر، حداد، مرقص، نمور، شاوول، بيريز، الخالد، كعدي، صقر، عيد، أبي راشد، شبير، صفير، خيرالله، شعيا، منير، متى، خليل وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
العميد المتقاعد
سمير حبيب متري
المنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة 7 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه زحلة حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر وغداً السبت 8 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.