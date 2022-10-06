سمير حبيب متري

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أولاده حبيب زوجته جودت بيريز وعائلتهفادي زوجته فيفيان الخالد وعائلتهأولاد المرحومة زينه زوجة سمير مرقص وعائلاتهمندى زوجة نبيل نمور وعائلتهارندى زوجة إيلي شاوولشقيقه جورج وعائلتهشقيقاته أولاد المرحومة سميرة أرملة ميشال كعدي وعائلاتهمأولاد المرحومة ليلى زوجة رينه صقر وعائلاتهمناديا زوجة سمير عيدوعموم عائلات متري، نادر، حداد، مرقص، نمور، شاوول، بيريز، الخالد، كعدي، صقر، عيد، أبي راشد، شبير، صفير، خيرالله، شعيا، منير، متى، خليل وانسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالعميد المتقاعدسمير حبيب متريالمنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة 7 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه زحلة حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر وغداً السبت 8 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.