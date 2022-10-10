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تعازي ووفيات

والد زوجة محمد شقير في ذمة الله

Lebanon 24
10-10-2022 | 10:39
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انتقل الى رحمة الله تعالى والد زوجة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الحاج يحيى أمين قباني. 
 
وسيصلي على جثمانه ظهر غد الثلاثاء في جامع البسطا التحتا. 
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محمد شقير

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