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تعازي ووفيات
والد زوجة محمد شقير في ذمة الله
Lebanon 24
10-10-2022
|
10:39
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انتقل الى رحمة الله تعالى والد زوجة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الحاج يحيى أمين قباني.
وسيصلي على جثمانه ظهر غد الثلاثاء في جامع البسطا التحتا.
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