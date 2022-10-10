والد زوجة محمد شقير في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى والد زوجة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الحاج يحيى أمين قباني.

وسيصلي على جثمانه ظهر غد الثلاثاء في جامع البسطا التحتا.