الشيخ نقولا جاد حبيش

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زوجته سوزان برتسكيأولاده جاد وعائلتهماريز زوجة رياض عباس وعائلتهازينهشقيقاه خليل وعائلته (في المهجر)إميل وعائلتهشقيقته ليلى زوجة جان صافيملّلي وعائلتها (في المهجر)ولدا زوجته ماريان القزي زوجة رمزي نجا وعائلتهارالف القزيوعموم عائلات حبيش، سعاده، برتسكي، أدواردز، عباس، ميفرت، كعدي، صافيمللي، القزي، نجا في الوطن والمهجر، ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحومالشيخ نقولا جاد حبيشالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع في 10 تشرين الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 13 منه الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية. ويوارى في مدفن العائلة في مار الياس بطيناتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، ويوم الجمعة 14 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.