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تعازي ووفيات
الشيخ نقولا جاد حبيش
Lebanon 24
11-10-2022
|
22:59
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زوجته سوزان برتسكي
أولاده جاد وعائلته
ماريز زوجة رياض عباس وعائلتها
زينه
شقيقاه خليل وعائلته (في المهجر)
إميل وعائلته
شقيقته ليلى زوجة جان صافيملّلي وعائلتها (في المهجر)
ولدا زوجته ماريان القزي زوجة رمزي نجا وعائلتها
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رالف القزي
وعموم عائلات حبيش، سعاده، برتسكي، أدواردز، عباس، ميفرت، كعدي، صافيمللي، القزي، نجا في الوطن والمهجر، ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحوم
الشيخ نقولا جاد حبيش
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع في 10 تشرين الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 13 منه الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية. ويوارى في مدفن العائلة في مار الياس بطينا
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، ويوم الجمعة 14 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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