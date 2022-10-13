ناسا تحدّد موعدا جديدا لإطلاق "الصاروخ المنحوس"

Advertisement

حددت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 14 تشرين الثاني موعداً جديداً لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1".وأجرت ناسا محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية آب ثم في بداية أيلول، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية.وأُعيد في نهاية أيلول "إس إل إس"، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان" الذي دمر أجزاء من فلوريدا.وأوضحت ناسا أنّ نافذة إطلاق الصاروخ الجديدة التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليل 13 إلى 14 تشرين الثاني عند الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش.