25
o
بيروت
33
o
طرابلس
13
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"بروجيكت ستارلاين".. تطبيق غوغل الجديد للتواصل عبر الهولوغرام
Lebanon 24
14-10-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت شركة غوغل في توسيع نطاق تطبيق مشروعها الواعد للتواصل عبر الهولوغرام، والذي يعرف باسم Project Starline، ليبدأ في الوصول إلى عدد من مقار شركات كبرى، مثل T-Mobile وWeWork وSalesforce.
بحسب بيان رسمي، أوضحت غوغل أن مشروعها الثوري يقدم تجربة تواصل غامرة بين شخصين أو أكثر، من خلال الجلوس في مكانين متباعدين تماماً، وكلا منهما يجلس أمام منصة تقنية للتصوير ثلاثي الأبعاد.
Advertisement
تقوم الخدمة الجديدة بالتقاط دقيق لكافة أبعاد وملامح الشخص، ومن ثم تقوم بضغطها بشكل يحافظ على دقتها، مع تقليل حجمها ليسهل نقلها بشكل فوري عبر الاتصال الحالي بالإنترنت، ومن ثم يتم إعادة بناء البث المصور ثلاثي الأبعاد عند استقباله لدى الطرف الآخر، ليتم عرضه بكامل جودته عبر شاشة مخصصة لعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد.
أشارت الشركة إلى أن موظفيها قاموا باختبار تلك الخدمة طوال عام كامل، وقد أشادوا بها ووصفوها بأنها تقدم تجربة ثرية وتفاعلية يشعرون خلالها بأن الطرف الآخر يتواجد معهم بالفعل في نفس المكان، وليس مجرد نسخة افتراضية هولوغرامية.
ودعت غوغل أكثر من 100 شريك من قطاع الأعمال في مجالات الإعلام والخدمات الصحية والتسوق، ليقوموا بتجربة التقنية الجديدة في مكاتب جوجل، مع إعطائها ردود فعل بشأن التجارب والتطبيقات التي من الممكن أن تفيد فيها التقنية الجديدة في مجال أعمالهم.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
14:00 | 2022-10-13
13/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟
07:56 | 2022-10-13
13/10/2022 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن إعتزاله الفنّ نهائيّاً... من هو؟ (صورة)
08:39 | 2022-10-13
13/10/2022 08:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
16:32 | 2022-10-13
13/10/2022 04:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-10-13
13/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-10-14
"تويتر": إيلون ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي
03:20 | 2022-10-14
"خلال 5 أيام فقط".. ابتكار لعبة بطلتها رئيسة وزراء بريطانيا
03:09 | 2022-10-14
بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك استعادة "الرسائل المحذوفة" من آيفون
23:00 | 2022-10-13
ناسا تحدّد موعدا جديدا لإطلاق "الصاروخ المنحوس"
16:00 | 2022-10-13
خلال 5 دقائق فقط من التدريب... خلايا دماغ بشري نمت في المختبر تتعلم لعب فيديو!
14:00 | 2022-10-13
ماسك: اشتروا عطري لأشتري "تويتر"
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 13:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 13:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 13:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact