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تكنولوجيا وعلوم

"بروجيكت ستارلاين".. تطبيق غوغل الجديد للتواصل عبر الهولوغرام

Lebanon 24
14-10-2022 | 02:00
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بدأت شركة غوغل في توسيع نطاق تطبيق مشروعها الواعد للتواصل عبر الهولوغرام، والذي يعرف باسم Project Starline، ليبدأ في الوصول إلى عدد من مقار شركات كبرى، مثل T-Mobile وWeWork وSalesforce.

بحسب بيان رسمي، أوضحت غوغل أن مشروعها الثوري يقدم تجربة تواصل غامرة بين شخصين أو أكثر، من خلال الجلوس في مكانين متباعدين تماماً، وكلا منهما يجلس أمام منصة تقنية للتصوير ثلاثي الأبعاد.
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تقوم الخدمة الجديدة بالتقاط دقيق لكافة أبعاد وملامح الشخص، ومن ثم تقوم بضغطها بشكل يحافظ على دقتها، مع تقليل حجمها ليسهل نقلها بشكل فوري عبر الاتصال الحالي بالإنترنت، ومن ثم يتم إعادة بناء البث المصور ثلاثي الأبعاد عند استقباله لدى الطرف الآخر، ليتم عرضه بكامل جودته عبر شاشة مخصصة لعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد.

أشارت الشركة إلى أن موظفيها قاموا باختبار تلك الخدمة طوال عام كامل، وقد أشادوا بها ووصفوها بأنها تقدم تجربة ثرية وتفاعلية يشعرون خلالها بأن الطرف الآخر يتواجد معهم بالفعل في نفس المكان، وليس مجرد نسخة افتراضية هولوغرامية.

ودعت غوغل أكثر من 100 شريك من قطاع الأعمال في مجالات الإعلام والخدمات الصحية والتسوق، ليقوموا بتجربة التقنية الجديدة في مكاتب جوجل، مع إعطائها ردود فعل بشأن التجارب والتطبيقات التي من الممكن أن تفيد فيها التقنية الجديدة في مجال أعمالهم.
المصدر: الشرق
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