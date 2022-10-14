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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر": إيلون ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي
Lebanon 24
14-10-2022
|
05:00
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أعلن محامو شركة تويتر أنَّ السلطات الفيدرالية تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك على خلفية محاولته الاستحواذ على تويتر، وذلك بحسب ما كتبه المحامون في دعوى قضائية بولاية ديلاوير.
وفي الدعوى التي قُدِّمت بتاريخ 6 تشرين الأول، وتمَّ الكشف عنها حديثاً، أشار محامو "تويتر" إلى أنَّ "إيلون ماسك يخضع حالياً لتحقيق من السلطات الفيدرالية بسبب سلوكه فيما يتعلَّق بالاستحواذ على تويتر"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".
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وقال المحامون في دعواهم إنَّ "تويتر" تطالب المحكمة بتمكينها من الاطلاع على الوثائق التي سلَّمها ماسك للسلطات، مشيرين إلى أنَّ الملياردير الأميركي "تبادل من خلال محامٍ مراسلات مهمة مع هذه السلطات المعنية بالتحقيق، وتويتر يريد تلك الوثائق لأنها على صلة بالقضايا الرئيسة في هذه الدعوى".
المصدر: الشرق
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