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تكنولوجيا وعلوم
"خلال 5 أيام فقط".. ابتكار لعبة بطلتها رئيسة وزراء بريطانيا
Lebanon 24
14-10-2022
|
03:20
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ابتكر فريق من المطورين البريطانيين لعبة على الإنترنت بطلتها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أطلقوا عليها اسم In Liz We Trust.
وتظهر في اللعبة التي طورتها شركة الألعاب البريطانية Construct، شخصية ليز تراس، وهي تحاول انتزاع أكبر عدد ممكن من العملات من الأفراد ببريطانيا، لتقوم بتسليمها للدولة.
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وخلال اللعبة، يتوجب على اللاعبين الهروب من شخصيات سياسية مثل زعيمي حزبي العمال والمحافظين، بالإضافة إلى محافظ بنك إنكلترا.
وتتميز شخصية تراس في اللعبة بالمرونة العالية، إذ أنها تستطيع القفز أثناء محاولتها تجميع العملات، علما أنه تم إنشاء اللعبة خلال 5 أيام فقط، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وبلغت تكلفة إنشاء اللعبة 750 جنيها إسترلينيا فقط، والهدف منها بحسب المدير التنفيذي للشركة المطورة رسم الابتسامة على وجوه المواطنين، مع إدراكهم بأن تراس ستحقق نجاحا كبيرا من خلال منصبها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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