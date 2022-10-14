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تكنولوجيا وعلوم

"تلغرام" تطلق مسابقة جديدة... والفائز سيحصل على 50 ألف دولار

Lebanon 24
14-10-2022 | 11:00
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أعلن القائمون على شبكة "تلغرام" عن إطلاق مسابقة لمطوري التطبيقات التي تعمل بأنظمة iOS، ليحصل الفائز فيها على مكافأة بقيمة 50 ألف دولار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مهمة المشتركين في المسابقة تتلخص بتطوير تطبيق جديد لتحرير وتعديل ملفات الوسائط المتعددة والصور، وتطوير هذا التطبيق بالاعتماد على تقنيات Swift ودون استخدام أطر عمل لواجهة مستخدم خارجية.
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ويجب أن يحوي التطبيق على أدوات مختلفة للرسم وتعديل الصور وإدخال وتحرير النصوص.

ومن الشروط التي يجب توافرها في التطبيق المطلوب هو أن يتوافق مع أنظمة iOS 13 وأنظمة iOS الأحدث، كما يجب أن يحوي التطبيق على واجهات تشغيل جديدة كليا، ويمنع استخدام واجهات جاهزة أو رسوميات من تطبيقات شبيهة.

وخلال مرحلة التقييم سيقوم الخبراء التابعون لـ"تلغرام" بالتحقق من عمل التطبيق في مختلف أنواع الاجهزة العاملة بأنظمة iOS، ابتداء من هواتف iPhone 6s وانتهاء بهواتف iPhone 14 Pro.

ويمكن تقديم البرمجيات لتقييمها من قبل المختصين حتى الـ31 من تشرين الاول الجاري، وسيحصل الفائز في المسابقة على جائزة مادية بقيمة 50 ألف دولار، كما قد تتاح له الفرصة للعمل مع فريق "تلغرام" في دبي.
 
 
(روسيا اليوم)
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