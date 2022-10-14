تعرفوا إلى سيارة "Trax" الجديدة من "شفروليه"

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كشفت شفروليه عن سيارة Trax الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أجمل مركبات الكروس وأوفرها وأكثرها تطورا.من حيث المظهر اختلفت المركبة الجديدة عن سيارات Trax السابقة بشكل ملحوظ، إذ حصلت على هيكل أكثر انسيابية وبمظهر عصري، وصمم هيكلها ليكون أقل مقاومة للهواء بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة والانحناءات المميزة على جميع جهاته.وحصلت السيارة على مصابيح أمامية ضيقة ومصابيح ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، كما زوّدت نماذجها بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و19 إنشا.أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و53 سنتيمترا، وعرض 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه أصبحت 270 سم، وسعة صندوق الأمتعة فيه ازدادت لتصبح 1560 ليترا، كما يمكن زيادة هذه السعة بطيّ الصف الخلفي من المقاعد.وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في المنتصف بمقاس 11 بوصة، أما مقاعدها فجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت Trax على أنظمة أمان متطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالمسار في الحالات الطارئة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.وستعمل نماذج هذه السيارة بعدة انواع من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 157 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 179 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 139 حصانا.