من بين 16 مليارًا.. كم هاتف ذكي سيتخلص منه العالم في 2022؟

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في رقم يبدو هائلا، ويثير تكهنات كثيرة بشأن حجم النفايات الإلكترونية في العالم، يتوقع خبراء أن ما يقرب من 5.3 مليار هاتف ذكي سوف تصبح خارج الخدمة عام 2022 من بين نحو 16 مليار هاتف ذكي يستخدمها البشر الآن.ولفت الخبراء إلى أن هذه الكمية لو وضعت على شكل خط عمودي عرضه 9 مليمتر فإن ارتفاعه سوف يصل إلى 50 ألف كيلومتر، أي ما يعادل ثمن المسافة التي تفصل سطح الأرض عن القمر.وكشف عن هذه الأرقام منتدى النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية "WEEE Forum"، وهو جمعية دولية غير هادفة للربح تتخذ من "بروكسل" مقرًّا لها، وتمثل 45 منظمة تهتم بالإبلاغ عن النفايات الإلكترونية.وذكر المنتدى في دراسته، التي نشرها بمناسبة اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية الذي يصادف 14 تشرين الأول من كل عام، أنه وبالرغم من احتواء تلك الهواتف على كميات جيدة من المعادن الغالية، أو التي تدخل في صناعات هامة مثل الذهب والنحاس والفضة والبلاديوم، فإن مصير تلك الكتلة الهائلة من الهواتف الذكية التي أصبحت خارج نطاق الخدمة سوف يكون أدراج الخزائن والمكاتب، أو الرمي في مكبات النفايات العادية دون إمكانية إعادة تدويرها.ويرى المدير العام لمنتدى WEEE، باسكال ليروي، أن منظمته سوف تركز، في ذكرى اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية التي تقف وراء انطلاقته، على التوعية بعناصر النفايات الإلكترونية الصغيرة.ويوضح أن تلك النفايات (الهواتف) من السهل جدًا التخلص منها سواء بركنها في أحد الأدراج في المنزل أو رميها في صناديق القمامة، باعتبار أن الكثير من المستخدمين يعتبرون أن العناصر بها غير ذات قيمة، وأنها لن تؤثر على البيئة.ويلفت لوروي إلى المنظمات التي يتألف منها منتدى WEEE Forum، والتي تدير جمع النفايات الإلكترونية تسعى باستمرار لجعل التخلص السليم من النفايات الإلكترونية الصغيرة أمرًا بسيطًا ومريحًا للمستخدمين والأسر.ونبه إلى أن تلك المنظمات تعمد في البلدان التي تتواجد فيها إلى توفير صناديق إعادة تدوير في محلات السوبر ماركت، أو إرسال مندوبين لجمعها من المستخدمين، وغيرها من المبادرات.وقال ليروي في تصريحات لوكالة فرانس برس: "في حال لم نتمكن من إعادة تدوير المكونات الموجودة في تلك الهواتف فإننا سوف نرسلها إلى الصين أو الكونغو لإعادة تعدينها.وكان المنتدى قد أعلن في العام السابق أن إجمالي النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم قد بلغ 57.4 مليون طن، بما يتجاوز وزن سور الصين العظيم، الذي يُعد أكبر بناء بشري من حيث الوزن على وجه الأرض.ووفق تقديرات سابقة، فقد سجل منتدى النفايات الإلكترونية في العام 2020، نحو 53.6 مليون طن متري من مخلَّفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تم توليدها في عام 2019، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 21% خلال 5 سنوات بدايةً من عام 2014، مع توقعات باستمرار الارتفاع في حجم المخلفات الإلكترونية، لتسجل 74 مليون طن متري بحلول عام 2030.