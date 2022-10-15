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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تسدد غرامة بـ19 مليون دولار في البرازيل... ما السبب؟

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:00
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قضت محكمة برازيلية، الجمعة، تغريم شركة "آبل" الأميركية مبلغ 19 مليون دولار، لبيعها هواتفها الذكية ‏‏"آيفون" للجمهور هناك دون شاحن طاقة.‏
أصدر الحكم محكمة ولاية ساو باولو البرازيلية، تلبية لدعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية ضد الشركة الأميركية، والتي تضم مجموعة من المقترضين والمستهلكين ودافعي الضرائب، وفقا لموقع "إنغادجيت".
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كما أمرت المحكمة البرازيلية شركة "آبل" بتزويد جميع العملاء في البرازيل الذين اشتروا هواتف "آيفون 12" أو "آيفون 13" على مدار العامين الماضيين بشواحن، وكذلك البدء في تضمينها في جميع عمليات الشراء الجديدة.
ووصف القاضي المسؤول عن القضية عدم إدراج "آبل" لأجهزة الشحن في مشتريات الهاتف بـ"ممارسة مسيئة" "تتطلب من المستهلكين شراء منتج ثان حتى يعمل الأول".
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