"سامسونغ" ترد على شكوى متداولة بشأن "انتفاخ" بطاريات هواتفها الذكية



ومن بين هؤلاء "اليوتيوبر"، آرون مايني، الذي فوجئ بأن بطارية هاتفه "غلاكسي نوت 8" انتفخت وأدت إلى فتح الجهاز، أثناء إجرائه بحثا داخل مجموعته التي تضم أكثر من 600 هاتف ذكي أثناء التحضير لفيديو عن "سامسونغ".

Advertisement كما لاحظ مايني أن البطاريات في هاتفي "غلاكس إس 6" و"إس 10" انتفختا أيضا.

ونشر آرون مايني في أواخر شهر أيلول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يتناول النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها. لاحظ بعض مستخدمي "يوتيوب" أن البطاريات في الطرازات القديمة لهواتف "سامسونغ" الكورية ‏الجنوبية تنتفخ بشكل غير متوقع.ومن بين هؤلاء "اليوتيوبر"، آرون مايني، الذي فوجئ بأن بطارية هاتفه "غلاكسي نوت 8" انتفخت وأدت إلى فتح الجهاز، أثناء إجرائه بحثا داخل مجموعته التي تضم أكثر من 600 هاتف ذكي أثناء التحضير لفيديو عن "سامسونغ".كما لاحظ مايني أن البطاريات في هاتفي "غلاكس إس 6" و"إس 10" انتفختا أيضا.ونشر آرون مايني في أواخر شهر أيلول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يتناول النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها.

من ناحيتها، قالت شركة "سامسونغ" من خلال متحدث باسمها في تصريحات لموقع "ذا فيرج"، الأربعاء، إنها على علم بأمر "انتفاخ البطاريات"، وأنها "تبحث في مزيد من التقييمات التقنية".

وتابعت: "نحن نشجع العملاء الذين لديهم أسئلة تتعلق بأجهزة "سامسونغ" الخاصة بهم على الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلية".

من ناحيته، فسر الخبير التقني، آرثر شي، في موقع "ifixit"، انتفاخ البطارية بأن مادة الإلكتروليت الموجودة في البطاريات، والتي عادة ما تكون سائلة، تبدأ في الانهيار ثم تتحول إلى غاز.

وتابع مؤكدا أنه لا توجد حاجة للذعر من مصادفة بطارية هاتف منتفخة، مضوحا أن "الانتفاخ في حد ذاته ليس خطيرا بطبيعته"، وهو آلية أمان لاحتواء الغازات المتطايرة.