Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "آبل".. نظارة تتيح دفع المال عبر بصمة العين

Lebanon 24
15-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1000668-638014557605041304.jpg
Doc-P-1000668-638014557605041304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطط شركة "آبل" الأميركية لتزويد نظارتها للواقع الافتراضي المعزز بتقنية مسح قزحية العين، ما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى حساباتهم المالية ودفع المال منها.
وأشار تقرير من مطورين للنظارة الجديدة، إلى أنه من المقرر إعلان آبل عن نظارتها الجديدة مطلع 2023، المتفوقة بميزاتها التقنية عن نظارات شركة "ميتا" الأميركية المالكة لعالم "ميتافيرس" الافتراضي، التي أعلنت حديثا عن نظارة "كويست برو".
Advertisement

كما تتشابه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها "أبل" مع أدوات أخرى أطلقتها سابقا، مثل تسجيل الدخول بهوية الوجه وبصمة الإصبع، ومن المقرر أيضا أن تضيف كاميرات متجهة إلى الأسفل في النظارة لالتقاط حركة الأرجل.
وتأتي خطوة "آبل" في سياق تطوير تقنيات جديدة تساعد على ممارسة روتين الحياة اليومي في العالم الافتراضي، من خلال تحسين أدوات التواصل وتمثيل المستخدمين على شكل "أفاتار" يعبر عنهم، ويمكن للميزة الجديدة أن تتيح ممارسة الأعمال التجارية والبيع والشراء في العالم الافتراضي، فضلا عن إمكانية الاستثمار في موارد الواقع الافتراضي.

يذكر أن مسح بصمة العين يشكل إجراء بدرجة أمان عالية مع الحفاظ على السرية، للتأكد من هوية المستخدم.

وعلى مدى الأعوام السابقة، سعت "أبل" إلى تطوير نظارتها، قبل إطلاقها العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف ثمن نظارة "كويست برو"، وفقا لموقع "theverge" المهتم بالتكنولوجيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-10-16
02:00 | 2022-10-16
16:00 | 2022-10-15
14:00 | 2022-10-15
11:00 | 2022-10-15
08:00 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website