Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إحذروا "واتساب المزيف" واحذفوه فوراً!

Lebanon 24
16-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1000743-638014985197029567.JPG
Doc-P-1000743-638014985197029567.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبراء في أمن المعلومات من نسخة مزيفة من تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، تساعد قراصنة الإنترنت على ممارسة أنشطة خبيثة على أجهزتهم، بما في ذلك سرقة البيانات.

ومن حين لآخر تظهر نسخة مزيفة لـ"واتساب"، حيث يستغل قراصنة الإنترنت الشعبية الكبيرة التي يحظى بها التطبيق للنفاذ إلى هواتف المستخدمين، علما بأن مستخدمي التطبيق النشيطين يتجاوز 2 مليار شخص.
Advertisement

لكن أحدث هذه المحاولات تتميز ببراعة نادرة، إذ يعمل التطبيق المزيف بشكل مطابق تماما للآلية التي يعمل بها التطبيق الأصلي، فيطلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب، بما ذلك الرسالة القصيرة "أس أم أس". 

ومما يزيد في خطورة الأمر أن مشغلي هذا التطبيق أطلقوا حملة ترويج له على تطبيقات للتواصل.

ويتيح التطبيق المزيف للمستخدمين التحكم في واجهته، وحظر مستخدمين آخرين ودعوة غيرهم لتحميله على أجهزتهم.

ومع ذلك، يمكن اكتشاف النسخة المزيفة بقليل من التدقيق، إذ إنها تحمل اسم "YoWhatsapp"، وهذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي "Whatsapp".

وكانت شركة أمن المعلومات "Kaspersky" أول من رصد هذه التطبيق المزيف، بحسب موقع "livemint" التقني.

وتمكن الخطورة في "واتساب المزيف" من كونه يتيح للمخترقين إجراء سلسلة من الأعمال الخبيثة دون علم المستخدم وموافقته، بما في ذلك النفاذ إلى المحادثات الخاصة به على تطبيق "واتساب الحقيقي" وسرقة بيانات الهوية وغيرها.

ولكي يبقى المستخدم في وضع آمن، عليه أن يحمّل التطبيق من مصادره الرسمية وهي متاجر "غوغل بلاي" و"أبل ستور"، وألا ينقر على الإعلانات التي تُظهر التطبيق المزيف في بعض منصات التواصل لتحميله من هناك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-10-16
23:00 | 2022-10-15
16:00 | 2022-10-15
14:00 | 2022-10-15
11:00 | 2022-10-15
08:00 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website