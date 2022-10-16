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تكنولوجيا وعلوم

مهمة صعبة أمام "ميتا" لإقناع المستخدمين بالميتافيرس

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:00
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بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس بما يتخطى نطاق المتحمسين لهذا العالم الافتراضي الموازي، واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات للصور الرمزية.
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وقال مؤسس المجموعة الأميركية العملاقة مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر حول تقدم الشركة في بناء عالم ميتافيرس الذي يوصف بأنه مستقبل الإنترنت، إن "المستقبل ليس بعيداً جداً".

وتعليقاً على هذه التصريحات، قالت كارولينا ميلانيزي من شركة "كرييتيف ستراتيجيز"، إن "النبرة كانت مدروسة أكثر من العام الماضي، بما يشبه العودة إلى الواقع".

وأضافت: "لقد أدركوا مدى تعقيد إنشاء هذا العالم، كما خلصوا ربما إلى أن الناس لا يريدون العيش فيه على مدار الساعة".

وطرح زوكربيرغ الثلاثاء، خوذة جديدة للواقع الافتراضي تحمل اسم "Quest Pro" (كويست برو)، وهي أداة بسعر 1500 دولار مخصصة للمحترفين، إضافة إلى منتجات أخرى كثيرة يمكن استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

المصدر: الشرق
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