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تكنولوجيا وعلوم

حكم قضائي في البرازيل يلزم "أبل" بدفع 20 مليون دولار

Lebanon 24
16-10-2022 | 08:00
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ألزم حكم قضائي في البرازيل، شركة أبل الأميركية بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار، وذلك على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف "آيفون" من دون شواحن.

وقالت محكمة برازيلية، إن قاض في المحكمة المدنية الـ18 في ساو باولو ، أدان "أبل" بتهمة القيام بـ"ممارسة تعسفية"، إذ إن الشركة الأميركية العملاقة "ترغم" المستهلكين الذين يشترون هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" التي لا تباع مع شواحن، على شراء منتج لكي يعمل منتج آخر.
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وجاء الحكم، إثر شكوى قضائية تقدمت بها "الجمعية البرازيلية للمستهلكين"، إذ يمكن لـ"أبل" استئنافه.

كما جاء بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها مليونان ونصف مليون دولار الشهر الماضي للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" خلال العاميين الماضيين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع.

يشار إلى أن "أبل" توقفت عن دمج الشواحن بمنتجاتها في أكتوبر 2020، عند إطلاق "آيفون 12"، بحجة "الالتزام البيئي".

المصدر: الشرق
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