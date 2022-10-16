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تكنولوجيا وعلوم

"بغض النظر عن حجم الملف"‏.. "غوغل" توفر مستويات فائقة من سرعة الإنترنت في 2023

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:00
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أعلنت شركة "غوغل" الأميركية عن توفير خدمتها الخاصة بالإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية "غوغل فايبر" مستويات جديدة من السرعة ‏بدءا من أوائل العام المقبل 2023.‏
وقالت إنها ستوفر حزمتين للسرعة الفائقة، هي 5 غيغابت في الثانية، و8 غيغابت في الثانية، وذلك بأسعار شهرية هي 125 دولارا و150 دولارا على التوالي، وفقا لموقع "ذا فيرج".
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وستقدم "غوغل هذه السرعات الجديدة للمحترفين المبدعين، الذين يعملون بانتظام في نظام التخزين الرقمي "كلاود" أو مع البيانات الكبيرة، وكذلك العائلات التي تضم العديد من الأشخاص الذين يتشاركون الإنترنت"، وفقا لمدونة من مديرة إدارة المنتجات في "غوغل"، أماليا أوسوليفان.
وأكدت سوليفان أن سرعة 5 غيغابت في الثانية ستسهل عمليات التحميل (رفع الملفات) والتنزيل في وقت واحد، بغض النظر عن حجم الملف، بينما تضمن سرعة 8 غيغابت في الثانية أن "كل ما تفعله عبر الإنترنت يحدث في الوقت الفعلي تقريبا (دون توتر وبوقت استجابة منخفض)".

وأشارت سوليفان إلى أن بعض مستخدمي خدمة "غوغل فايبر" المحظوظين ستتاح لهم فرصة اختبار هذه المستويات الجديدة من السرعة مبكرا، خلال شهر تشرين الثاني المقبل، خاصة سكان يوتا أو كانساس سيتي، أو ويست دي موين.
 
وتأتي سرعات "غوغل فايبر" الجديدة ضمن خطة توسع خاصة بها، بعد سنوات من التوقف منذ إنشائها في عام 2020.
 
 
(سبوتنيك) 
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