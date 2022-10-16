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تكنولوجيا وعلوم
ملاحظة خطيرة في بطاريات هواتف سامسونغ القديمة
Lebanon 24
16-10-2022
|
16:00
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انتشرت مقاطع فيديو لأصحاب هواتف سامسونغ القديمة يشكون من حدوث انتفاخات في بطاريات الهواتف، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وقال اليوتيوبر، أرون مايني إنه اكتشف انتفاخ بطارية هاتفه "غالاكسي نوت 8"، قبل أن يلاحظ أن البطاريات في جهازي "غالاكسي أس 6" وأس 10 قد تضخمتا أيضا.
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ملاحظة خطيرة
وعندما نشر مايني فيديو عن النتائج التي توصل إليها في أواخر الشهر الماضي عن البطاريات المنتفخة في هواتف سامسونغ، أعرب عدد آخر من المراجعين الآخرين منذ ذلك الحين عن نفس الملاحظة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سامسونغ، مشكلات تتعلق بالبطارية، فقد قامت الشركة سابقا بسحب جهازها "غالاكسي نوت 7"، بعد أن أظهرت الحوادث المتكررة أن البطاريات في الهواتف قد تشتعل في بعض الأحيان.
ومن بين 600 هاتف، هي حصيلة مجموعة مايني، قال إن الأجهزة المتضررة عددها ثمانية، وكلها من نوع سامسونغ.
لكنه أضاف:"هذا يعني أن واحد في المئة فقط تقريبا من إجمالي مجموعة هواتفي تأثرت، ولكن عندما يحمل المليارات من الأشخاص الهواتف الذكية في جيوبهم كل يوم، فإن أي احتمال أن تواجه هواتف معينة مشاكل كبيرة في البطارية هو أمر مقلق".
أسباب الانتفاخ
فيما قال الكاتب التقني، آرثر شي، أن انتفاخ البطاريات يحدث، عندما تبدأ مادة "الإلكتروليت" الموجودة في البطاريات، في التحلل من حالتها السائلة لتتحول إلى غاز. وفق ما نقل موقع "ذا فيرج".
وأضاف "مع بطاريات الليثيوم، إذا قمت بتفريغها من الهواء حيث تكون خالية تماما من الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف البطارية".
وأشار إلى أن هذا الأمر غير ملحوظ ربما في أجهزة أبل، لأن بطاريات آيفون القديمة ذات سعة أصغر بكثير من نظيرتها في سامسونغ"، مضيفا "أصبحت بطاريات آيفون الآن أكبر، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور".
"ندرك الأمر"
من جهته، قال المتحدث باسم سامسونغ، كريس لانجلوا، لموقع إن الشركة "تدرك هذا الأمر، وتبحث في مزيد من التقييمات التقنية".
وحث "العملاء الذين لديهم أسئلة تتعلق بأجهزة سامسونغ الخاصة بهم على الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلي".
كما أكد أنه لا داعي للذعر إذا كنت ترى أن بطارية هاتفك القديم منتفخة، على الرغم من المخاوف المشروعة للغاية التي قد تكون لدى البعض مع فشل جهاز "نوت 7"، مشيرا إلى أن "تضخمها بحد ذاته ليس خطيرا، بل إنه آلية أمان لاحتواء الغازات المتطايرة، حيث تنتفخ البطاريات بشكل معتدل في كل مرة تقوم فيها بشحنها".
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