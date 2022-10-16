ملاحظة خطيرة في بطاريات هواتف سامسونغ القديمة

انتشرت مقاطع فيديو لأصحاب هواتف سامسونغ القديمة يشكون من حدوث انتفاخات في بطاريات الهواتف، وفقا لموقع "ذا فيرج".

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وقال اليوتيوبر، أرون مايني إنه اكتشف انتفاخ بطارية هاتفه "غالاكسي نوت 8"، قبل أن يلاحظ أن البطاريات في جهازي "غالاكسي أس 6" وأس 10 قد تضخمتا أيضا.ملاحظة خطيرةوعندما نشر مايني فيديو عن النتائج التي توصل إليها في أواخر الشهر الماضي عن البطاريات المنتفخة في هواتف سامسونغ، أعرب عدد آخر من المراجعين الآخرين منذ ذلك الحين عن نفس الملاحظة.ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سامسونغ، مشكلات تتعلق بالبطارية، فقد قامت الشركة سابقا بسحب جهازها "غالاكسي نوت 7"، بعد أن أظهرت الحوادث المتكررة أن البطاريات في الهواتف قد تشتعل في بعض الأحيان.ومن بين 600 هاتف، هي حصيلة مجموعة مايني، قال إن الأجهزة المتضررة عددها ثمانية، وكلها من نوع سامسونغ.لكنه أضاف:"هذا يعني أن واحد في المئة فقط تقريبا من إجمالي مجموعة هواتفي تأثرت، ولكن عندما يحمل المليارات من الأشخاص الهواتف الذكية في جيوبهم كل يوم، فإن أي احتمال أن تواجه هواتف معينة مشاكل كبيرة في البطارية هو أمر مقلق".أسباب الانتفاخفيما قال الكاتب التقني، آرثر شي، أن انتفاخ البطاريات يحدث، عندما تبدأ مادة "الإلكتروليت" الموجودة في البطاريات، في التحلل من حالتها السائلة لتتحول إلى غاز. وفق ما نقل موقع "ذا فيرج".