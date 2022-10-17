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تكنولوجيا وعلوم
تحدد الهوية من "بصمة العين.. هذا ما تفعله نظارة "أبل"
Lebanon 24
17-10-2022
|
02:00
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أعلن تقرير حديث أن نظارة أبل الجديدة للواقع المختلط ستكون بتقنية مسح بصمة قزحية العين،التي ستسمح للنظارة بتحديد هوية المستخدمين وتسجيل دخولهم لحساباتهم فور ارتدائهم لها، إلى جانب إمكانية استخدام تلك التقنية للدفع مقابل عمليات التسوق خلال استخدام النظارة.
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ولفت التقرير إلى أن أبل ستزود نظارتها المستقبلية، والمتوقع طرحها العام المقبل، بـ14 مستشعراً للتصوير سيكون بعضها مخصصاً لالتقاط بصمة وجه المستخدم وكافة ملامحه وتفاصيله، بحسب موقع "ذا انفورميشن".
وستعتمد النظارة على استخدام كاميرتين مخصصتين لالتقاط وضع القدمين، ليتم تقديمهما بشكل أقرب إلى الحقيقة عند إنشاء الشخصية الافتراضية للمستخدم Avatar، وهو صورة الشكل الافتراضي للمستخدم داخل العالم الرقمي خلال التجارب الافتراضية، وكذلك مكالمات الفيديو واجتماعات العمل في الميتافيرس.
وأثار التقرير إلى أن النظارة الجديدة ستأتي مصممة من خليط مكون من الألومنيوم والزجاج، في تصميم أقرب إلى نظارات التزلج وسيكون تصميماً مدمجاً خفيف الوزن بشكل ملحوظ، مقارنة بوزن نظارة ميتا الأحدث كويست برو والتي يبلغ وزنها 722 غرام.
المصدر: الشرق
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