حريق يعطّل تطبيق "كاكاو توك" في كوريا الجنوبية

Advertisement

عطّل حريق في مركز البيانات خدمة "كاكاو توك" الأكثر انتشاراً في كوريا الجنوبية، ما حرم أكثر من 50 مليون مشترك من استخدام تطبيق المراسلة الفورية.وأشارت شركة "كاكاو" إلى أن 53 مليون شخصاً يستخدمون التطبيق في كل أنحاء العالم، وهو مثبت على نحو 90% من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية.وأدّى الحريق داخل مبنى في بانجيو جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية سيول، الذي يضم خوادم كاكاو الى اضطرابات كبيرة في الخدمة، الأمر الي دفع بالشركة للاعتذار من المستخدمين.