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تكنولوجيا وعلوم

حريق يعطّل تطبيق "كاكاو توك" في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:00
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عطّل حريق في مركز البيانات خدمة "كاكاو توك" الأكثر انتشاراً في كوريا الجنوبية، ما حرم أكثر من 50 مليون مشترك من استخدام تطبيق المراسلة الفورية.

وأشارت شركة "كاكاو" إلى أن 53 مليون شخصاً يستخدمون التطبيق في كل أنحاء العالم، وهو مثبت على نحو 90% من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية.
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وأدّى الحريق داخل مبنى في بانجيو جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية سيول، الذي يضم خوادم كاكاو الى اضطرابات كبيرة في الخدمة، الأمر الي دفع بالشركة للاعتذار من المستخدمين.
 
وتشمل الخدمات أيضاً تطبيقات الخرائط والمدفوعات عبر الإنترنت وطلب سيارات الأجرة وغيرها، وبالتالي تؤدي دوراً مهماً في الحياة اليومية للكوريين الجنوبيين.
 
وقد دفعت هذه الحادثة برئيس الدولة إلى طلب إجراء تحقيق موسع.

المصدر: الشرق
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