25
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دلالة مهمة جدّاً... هذا ما تعنيه النقطتان الخضراء والصفراء في "الآيفون"
Lebanon 24
17-10-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت صحيفة "الصن" البريطانية أن النقطتين الخضراء والصفراء في أعلى واجهة هاتف " آيفون" ربما تمثلان إشارة تحذير.
وقالت الصحيفة إن النقطتين هما تنبيه رسمي من شركة "أبل"، صانعة "آيفون"، بأن الميكروفون أو الكاميرا جرى تفعيلهما.
Advertisement
وجرى إدخال التنبيه في التحديث الذي أطلقته "أبل" لنظام التشغيل عام 2020، حيث يظهر الضوءان عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا.
وبالتالي، تكمن أهمية هاتين النقطتين بأنه في حال كان هناك أي تطبيق يقوم خلسة بتسجيل على الهاتف، فسيتمكّن المستخدم من معرفة ذلك من خلال اللونين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
14:00 | 2022-10-16
16/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
12:51 | 2022-10-16
16/10/2022 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
13:10 | 2022-10-16
16/10/2022 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي يُحذّر من أمرٍ يهدّد لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
السفير السعودي يُحذّر من أمرٍ يهدّد لبنان.. ماذا قال؟
14:51 | 2022-10-16
16/10/2022 02:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نارٍ كثيف يهزّ الضاحية الجنوبية.. إليكم الفيديو
Lebanon 24
إطلاق نارٍ كثيف يهزّ الضاحية الجنوبية.. إليكم الفيديو
14:52 | 2022-10-16
16/10/2022 02:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-10-17
علماء يرصدون انبعاثات فضائية غير مسبوقة لأشعة "غاما"
05:00 | 2022-10-17
حريق يعطّل تطبيق "كاكاو توك" في كوريا الجنوبية
02:00 | 2022-10-17
تحدد الهوية من "بصمة العين.. هذا ما تفعله نظارة "أبل"
23:00 | 2022-10-16
مايكروسوفت تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة
16:00 | 2022-10-16
ملاحظة خطيرة في بطاريات هواتف سامسونغ القديمة
14:00 | 2022-10-16
"بغض النظر عن حجم الملف".. "غوغل" توفر مستويات فائقة من سرعة الإنترنت في 2023
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
17/10/2022 19:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
17/10/2022 19:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
17/10/2022 19:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact