دلالة مهمة جدّاً... هذا ما تعنيه النقطتان الخضراء والصفراء في "الآيفون"

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أوضحت صحيفة "الصن" البريطانية أن النقطتين الخضراء والصفراء في أعلى واجهة هاتف " آيفون" ربما تمثلان إشارة تحذير.وقالت الصحيفة إن النقطتين هما تنبيه رسمي من شركة "أبل"، صانعة "آيفون"، بأن الميكروفون أو الكاميرا جرى تفعيلهما.وجرى إدخال التنبيه في التحديث الذي أطلقته "أبل" لنظام التشغيل عام 2020، حيث يظهر الضوءان عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا.وبالتالي، تكمن أهمية هاتين النقطتين بأنه في حال كان هناك أي تطبيق يقوم خلسة بتسجيل على الهاتف، فسيتمكّن المستخدم من معرفة ذلك من خلال اللونين.