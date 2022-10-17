Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء يرصدون انبعاثات فضائية غير مسبوقة لأشعة "غاما"

Lebanon 24
17-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1001152-638016062358075708.jpg
Doc-P-1001152-638016062358075708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة صينية بأن علماء الفلك الصينيين رصدوا وميضا من أشعة غاما بقوة 18 "تيرا إلكترون فولت".

وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فإن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي درسها العلماء على الإطلاق.
Advertisement

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن المرصد الكبير العالي الارتفاع ويقع في جنوب غرب الصين، رصد انبعاثا لأشعة غاما في الفضاء، تصل طاقته إلى 18 تيرا إلكترون فولت "تيف".

ونقلت الصحيفة عن علماء الفلك في ناسا، أن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي كان العلماء قد درسوها من قبل، وأنه "جرى تحطيم الأرقام المسجلة. وهذا أمر ذو أهمية كبيرة في العمل لتحديد آلية مثل هذه الظاهرة غير العادية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-10-17
14:00 | 2022-10-17
08:00 | 2022-10-17
05:00 | 2022-10-17
02:00 | 2022-10-17
23:00 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website