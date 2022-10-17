علماء يرصدون انبعاثات فضائية غير مسبوقة لأشعة "غاما"

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أفادت صحيفة صينية بأن علماء الفلك الصينيين رصدوا وميضا من أشعة غاما بقوة 18 "تيرا إلكترون فولت".وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فإن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي درسها العلماء على الإطلاق.وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن المرصد الكبير العالي الارتفاع ويقع في جنوب غرب الصين، رصد انبعاثا لأشعة غاما في الفضاء، تصل طاقته إلى 18 تيرا إلكترون فولت "تيف".ونقلت الصحيفة عن علماء الفلك في ناسا، أن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي كان العلماء قد درسوها من قبل، وأنه "جرى تحطيم الأرقام المسجلة. وهذا أمر ذو أهمية كبيرة في العمل لتحديد آلية مثل هذه الظاهرة غير العادية".