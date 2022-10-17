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تكنولوجيا وعلوم

ناسا تؤجل عودة مركبة Dragon إلى الأرض مرة أخرى

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:00
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أعلنت وكالة ناسا الأميركية أنها قررت تأجيل موعد عودة مركبة Crew Dragon نحو الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوط المركبة.

وأشارت الوكالة يوم الخميس الماضي في تغريدة على صفحتها على تويتر إلى أنها قررت هي وشركة "سبيس إكس" تأجيل موعد انفصال المركبة عن المحطة وعودتها نحو الأرض بسبب سوء ظروف الطقس في المنطقة التي يجب أن تهبط فيها المركبة.
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وكانت ناسا قد أطلقت مركبة Crew Dragon مع طاقم مهمة Crew-4 إلى محطة الفضاء الدولية في 27 نيسان الفائت من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، والتحمت المركبة بالمحطة في اليوم التالي.
المصدر: روسيا اليوم
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