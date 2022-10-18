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تكنولوجيا وعلوم
"رينو" تُطلق سيارة رباعية دفع جديدة مميزة ومتطورة... تعرفوا إلى "4Ever Trophy"
Lebanon 24
18-10-2022
|
11:00
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لطالما اشتهرت رينو بتصاميمها المميزة والفريدة على مر السنوات الماضية، وهذه السنة قررت أيضا اجتذاب أنظار المعجبين بسيارة 4Ever Trophy التي صممت لتكون رباعية الدفع المتطورة بامتياز.
وقد حرص مصممو السيارة الجديدة على منحها مظهرا قويا مع أدخال ملامح الحداثة عليها بنفس الوقت، إذ حصلت المركبة على ممتصات صدمات وإطارات بارزة لحجرات العجلات، وعلى عجلات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة، أما واجهتها الزجاجية فتزينت بشعار رينو المضيء والمصابيح المميزة جدا التي تعمل بأحدث تقنيات LED.
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وانفردت هذه السيارة أيضا بالشكل المميز لغطاء المحرك والفتحات الموجودة عليه، وشكل المصابيح الخلفية، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية، وشكل ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف.
وبنيت المركبة على منصات CMF-BEV المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و16 سنتيمترا، ومسافة بين محوري العجلات تبلغ 257 سم.
وتبعا للخبراء في رينوفإن السيارة ستحصل على أحدث التقنيات التي توفر معايير الرفاهية والأمان للركاب، وستطرح بمحركات كهربائية بعزم 136 حصانا، وستجهز ببطاريات باستطاعة 42 كيلوواط، ويفترض أن يبدأ إنتاجها التسلسلي لتطرح بأعداد كبيرة عام 2024.
(روسيا اليوم)
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