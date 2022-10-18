Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"رينو" تُطلق سيارة رباعية دفع جديدة مميزة ومتطورة... تعرفوا إلى "4Ever Trophy"

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1001529-638016973040251858.png
Doc-P-1001529-638016973040251858.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لطالما اشتهرت رينو بتصاميمها المميزة والفريدة على مر السنوات الماضية، وهذه السنة قررت أيضا اجتذاب أنظار المعجبين بسيارة 4Ever Trophy التي صممت لتكون رباعية الدفع المتطورة بامتياز.

وقد حرص مصممو السيارة الجديدة على منحها مظهرا قويا مع أدخال ملامح الحداثة عليها بنفس الوقت، إذ حصلت المركبة على ممتصات صدمات وإطارات بارزة لحجرات العجلات، وعلى عجلات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة، أما واجهتها الزجاجية فتزينت بشعار رينو المضيء والمصابيح المميزة جدا التي تعمل بأحدث تقنيات LED.
Advertisement

وانفردت هذه السيارة أيضا بالشكل المميز لغطاء المحرك والفتحات الموجودة عليه، وشكل المصابيح الخلفية، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية، وشكل ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف.

وبنيت المركبة على منصات CMF-BEV المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و16 سنتيمترا، ومسافة بين محوري العجلات تبلغ 257 سم.

وتبعا للخبراء في رينوفإن السيارة ستحصل على أحدث التقنيات التي توفر معايير الرفاهية والأمان للركاب، وستطرح بمحركات كهربائية بعزم 136 حصانا، وستجهز ببطاريات باستطاعة 42 كيلوواط، ويفترض أن يبدأ إنتاجها التسلسلي لتطرح بأعداد كبيرة عام 2024.
 
 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-10-18
14:00 | 2022-10-18
08:00 | 2022-10-18
05:00 | 2022-10-18
02:00 | 2022-10-18
23:00 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website