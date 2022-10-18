الإمارات ترسل 30 ألف بطاقة بريدية إلى الفضاء

تمكنت "مجموعة بريد الإمارات" من جمع أكثر من 30 ألف بطاقة بريدية، من أجل إرسالها للفضاء.

ويقوم طلاب الدولة بكتابة تصورهم لمستقبل الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة على البطاقات البريدية، وسيتم ختمها بعبارة "ذهب إلى الفضاء"، ثم بعد ذلك سيتم نقلها إلى أميركا من أجل إرسالها للفضاء بواسطة صورايخ "بلو أوريجين"، التي يملكها الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

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ويأتي جمع البطاقة البريدية المرسلة إلى الفضاء ضمن مبادرة أطلقتها "مجموعة بريد الإمارات" في 14 كانون الأول 2021، وذلك بالشراكة مع "نادي المستقبل" المهتم بتشجيع الأجيال الجديدة لدراسة علوم الفضاء، و"وكالة الإمارات للفضاء"، و"مركز محمد بن راشد للفضاء"، وشركة "أزور إكس" المتخصصة في تقنيات الفضاء.



وبعد إرسالها إلى الفضاء، سيتم إعادة البطاقات البريدية إلى الطلاب والمتعاملين كتذكار خاص، كما سيتم توفير قريبا نسخة رقمية للبطاقات، من أجل تشجيع التقديم رقميا.

(سبوتنيك)