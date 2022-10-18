للمرة الثانية خلال عام.. سامسونج تطلق أسرع ذاكرة في العالم



Advertisement

وبحسب بيان الشركة، فإن شريحة ذاكرتها الجديدة مصنعة بتقنية 14 نانومتر للطباعة الحجرية الشديدة فوق البنفسجية EUV، والتي تستخدمها بالفعل العديد من الشركات مثل كوالكوم مع منصاتها من الشرائح للهواتف الذكية SnapDragon Mobile.



ومن المنتظر أن تصل شرائح ذاكرة سامسونج في الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية النحيفة. كشفت شركة سامسونج عن أسرع شريحة لتخزين البيانات في العالم بتقنية LPDDR5X DRAM، بمعدل نقل بيانات 8.5 جيجابت في الثانية الواحدة، لتكسر بذلك رقمها القياسي 7.4 جيجابت في الثانية، والذي حققته مطلع العام الجاري.وبحسب بيان الشركة، فإن شريحة ذاكرتها الجديدة مصنعة بتقنية 14 نانومتر للطباعة الحجرية الشديدة فوق البنفسجية EUV، والتي تستخدمها بالفعل العديد من الشركات مثل كوالكوم مع منصاتها من الشرائح للهواتف الذكية SnapDragon Mobile.ومن المنتظر أن تصل شرائح ذاكرة سامسونج في الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية النحيفة.





وإلى جانب الهواتف الذكية، تعمل شرائح LPDDR DRAM أيضاً على الحواسيب الشخصية والأجهزة الحاسوبية عالية الأداء وخوادم البيانات والمركبات المختلفة، فتقدم الشركة الكورية الجنوبية قوة معالجة بيانات فائقة عبر شرائح LPDDR5X DRAM لجمع ومعالجة البيانات التي تقوم مستشعرات السيارات بالتقاطها، مع ترشيد استهلاك الطاقة.



أما على مستوى استخدام ذاكرة سامسونج الجديدة بالنسبة لمراكز البيانات والخوادم، فإنه سيفيد الجيل الجديد من الشرائح في ترشيد استهلاك الطاقة والتكاليف العامة لإدارة مراكز البيانات وكذلك تقليل مستويات الحرارة والانبعاثات الكربونية. وتمكنت سامسونج من التغلب على رقمها القياسي الماضي في نفس العام عبر تكثيف شراكات تعاونها مع مختلف الشركات العاملة في سوق شرائح السليكون، مثل كوالكوم، ومن المتوقع أن يتم استخدام شرائح ذاكرة سامسونج الجديدة على متن معالج Snapdragon 8 Gen 2 والذي سيشغل الهواتف الرائدة للعام المقبل.وإلى جانب الهواتف الذكية، تعمل شرائح LPDDR DRAM أيضاً على الحواسيب الشخصية والأجهزة الحاسوبية عالية الأداء وخوادم البيانات والمركبات المختلفة، فتقدم الشركة الكورية الجنوبية قوة معالجة بيانات فائقة عبر شرائح LPDDR5X DRAM لجمع ومعالجة البيانات التي تقوم مستشعرات السيارات بالتقاطها، مع ترشيد استهلاك الطاقة.أما على مستوى استخدام ذاكرة سامسونج الجديدة بالنسبة لمراكز البيانات والخوادم، فإنه سيفيد الجيل الجديد من الشرائح في ترشيد استهلاك الطاقة والتكاليف العامة لإدارة مراكز البيانات وكذلك تقليل مستويات الحرارة والانبعاثات الكربونية.