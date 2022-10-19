إلزام "ميتا" ببيع شركة "Giphy" للصور المتحركة

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سيتعين على شبكة "ميتا" الاجتماعية العملاقة، الشركة الأم لفيسبوك، بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة "Giphy"، بعد قرار من الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في هذا الاتجاه وسقوط دعوى استئناف.وقالت الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في بيان نشرته، الثلاثاء، إن "الطريقة الوحيدة لتفادي حصول أثر كبير" لعملية شراء Giphy من الشبكة الاجتماعية العملاقة، على المنافسة تتمثل في "بيع كامل" للشركة.ولفتت إلى أن شراء فيسبوك لشركة Giphy "سيحدّ كثيراً من المنافسة في سوقين، وقد أدى أصلاً إلى القضاء على منافس محتمل في مجال الإعلانات الإلكترونية في السوق البريطانية".وكانت الهيئة اعتبرت في نوفمبر من العام الماضي أن شراء فيسبوك لهذه الشركة في مايو 2020 مقابل 315 مليون دولار، إضافة إلى أسهم في فيسبوك، قد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمراً أول ببيع "Giphy".وعلقت "ميتا" على القرار البريطاني في بيان أرسلته إلى وكالة "فرانس برس"، جاء فيه: "نشعر بالخيبة إزاء قرار الهيئة البريطانية للمنافسة، لكننا سنقبل بقرارها النهائي في المسألة".وأضافت: "سنتعاون بصورة وثيقة مع الهيئة البريطانية للمنافسة على صعيد الانسحاب من Giphy".