هذا هو السبب وراء تخطيط "ميتا" لتتبع حركة العين

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أثارت شركة "ميتا" الشكوك من جديد حول تعاملها مع خصوصية مستخدمي خدماتها ومنتجاتها الذكية، وذلك من خلال إضافتها جزءاً متعلقاً بخصوصية بيانات مستخدمي نظاراتها الذكية الجديدة "ميتا كويست برو"، والتي تسمح لها بجمع بيانات حول حركة عين المستخدم، لتقديم تجربة مخصصة تناسب تفضيلاته، في إشارة إلى الإعلانات الموجهة.بحسب موقع الشركة، توضح "ميتا" في صفحة ويب بعنوان: "Eye Tracking Privacy Notice"، أنه "في حال وافق المستخدم على مشاركة بيانات حركة عينيه، فإن ميتا ستتمكن من استخدام تلك البيانات لتخصيص تجارب المستخدم بشكل يناسب تفضيلاته وكذلك يساعدها على تحسين تجربة المستخدمين مع نظاراتها الذكية".وعلى الرغم من أن الشركة لم تشر بشكل صريح إلى استخدامها لتلك البيانات في عرض الإعلانات، إلا أن عبارة "إنشاء تجارب أكثر شخصية تناسب تفضيلات المستخدم"، هي عبارة اعتاد السوق التقني استخدامها للتعبير عن فكرة تقديم إعلانات موجهة.