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تكنولوجيا وعلوم

"نتفليكس" تكسر التوقعات

Lebanon 24
19-10-2022 | 16:00
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تمكنت شركة "نتفليكس" لخدمات البث الترفيهي من تجاوز توقعات الأرباح، وتحقيق إيرادات أفضل مما كان مفترضا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأظهرت البيانات أن صافي الربح بلغ 1.398 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة (تموز وآب وأيلول) في مقابل 607.4 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي.
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وأعلنت "نتفليكس" أنها تمكنت من الحصول على 2.41 مليون مشترك جديد في الأشهر الثلاثة المنصرمة، بينما كانت أفضل التوقعات تشير إلى الحصول عى  مليون مشترك فقط.

وحققت الشركة، التي فقدت عددا كبيرا من المشتركين السنة الماضية، إيرادات بلغت 7.925 مليار دولار، مقابل 7.70 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات لا تتجاوز 7.83 مليار دولار.

وتتوقع الشركة الرائدة في البث الترفيهي عبر الإنترنت إضافة 4.5 مليون مشترك إضافي الربع الأخير من العام الحالي، وذلك على الرغم من المنافسة القوية مع منصات أخرى ظهرت على الساحة.
المصدر: الحرة
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