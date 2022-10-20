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تكنولوجيا وعلوم
"Jeep" تُزيح الستار عن رباعية دفع شبابية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "Avenger" الجديدة!
Lebanon 24
20-10-2022
|
11:00
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أزاحت jeep الستار عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عملية وأنيقة ومتطورة بامتياز.
وقد حصلت سيارة Avenger الجديدة على هيكل كروس أوفر طوله 4 أمتار و8 سنتيمترات تقريبا، وتميّزت عن باقي مركبات jeep بالتصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي يتداخل فيها الفايبر مع الزجاج وباقي العناصر بصورة أنيقة.
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وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما زودت بممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات لحمايته من الصدمات وعوامل الرطوبة، كما جهّزت بأنظمة تعليق خاصة وإطارت عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنش.
وزودت السيارة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية ثبتت بمنتصف واجهة القيادة مقاسها 10.25 بوصة، وجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.
وتعمل المركبة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 156 حصانا، وزودت ببطاريات ليثيوم أيون تكفيها لقطع مسافة 550 كلم حين تكون مشحونة بشكل كامل.
(روسيا اليوم)
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