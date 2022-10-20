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تكنولوجيا وعلوم

أول هاتف من موتورولا مزود بكاميرا دقتها 200 ميغابيكسل!

Lebanon 24
20-10-2022 | 23:00
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من بين أفضل الهواتف الذكية التي ظهرت مؤخرا كان هاتف Motorola Edge 30 Ultra الذي حصل على كاميرات متطورة وتقنيات ممتازة.

وتميز الهاتف الجديد بقدرات التصوير بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات، إحدى هذه العدسات بدقة 200 ميغابيكسل، والعدستان الأخريان بدقة 50 و12 ميغابيكسل، كما زود الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 60 ميغابيكسل وتعتبر من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.
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وجاء الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار  بأبعاد (161.8/73.5/8.4) ملم، وزنه 198.5 غ.
 
www.youtu.be/K6QJKDjKp94
 
أما شاشاته فأتت P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
 
وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4610 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.
 
(روسيا اليوم) 
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