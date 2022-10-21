خطأ يتسبب في إحراج حواسيب "HP".. والسبب؟ (صورة)

وقعت شركة "HP"، مصنعة الحواسيب والعاملة بنظام "Windows"، في موقف محرج، عندما نشرت إعلاناً ترويجياً لأحد حواسيبها عبر منصة "ريديت" ويعرض لقطة لحاسوب "ماك"، الذي يعود لشركة "Apple".



وكشف متابعو "HP" على "ريديت" الخطأ من علامة "Apple" الترويجية المميزة في أعلى يسار شريط القوائم الرئيسية، إلى جانب أزرار التحكم المميزة بألوانها في متصفح "سفاري" الظاهرة في يسار الشاشة.

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