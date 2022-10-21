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تكنولوجيا وعلوم
خطأ يتسبب في إحراج حواسيب "HP".. والسبب؟ (صورة)
Lebanon 24
21-10-2022
|
02:00
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وقعت شركة "HP"، مصنعة الحواسيب والعاملة بنظام "Windows"، في موقف محرج، عندما نشرت إعلاناً ترويجياً لأحد حواسيبها عبر منصة "ريديت" ويعرض لقطة لحاسوب "ماك"، الذي يعود لشركة "Apple".
وكشف متابعو "HP" على "ريديت" الخطأ من علامة "Apple" الترويجية المميزة في أعلى يسار شريط القوائم الرئيسية، إلى جانب أزرار التحكم المميزة بألوانها في متصفح "سفاري" الظاهرة في يسار الشاشة.
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وكان إعلان "HP" الترويجي يركز على أهم إمكانات حاسوبها الجديد، والذي يسمح للمستخدمين العمل من أي مكان بسهولة، مع التركيز على اسخدام البريد الإلكتروني عبر مواقع الويب مثل "جي ميل".
وأطلقت "Apple" في تسعينات القرن الماضي، برنامجاً يتيح ترخيص نظام تشغيل حواسيبها الخاص "macOS" لتثبيته على حواسيب مصنعين آخرين، ولكن تم إيقاف البرنامج بعد عودة المؤسس ستيف جوبز إلى قيادة الشركة مرة أخرى آنذاك.
يُذكر أن Apple حصدت حكماً قضائياً في عام 2009 ضد شركة "Psystar"، والتي كانت تقوم بتطوير وترويج وبيع نسخة مقرصنة من كود "Apple" البرمجي لنظام تشغيلها.
المصدر: الشرق
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