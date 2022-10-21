مبيعات الهواتف النقالة تتراجع 9% عالمياً

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انخفضت مبيعات سوق الهواتف الذكية في العالم بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصبح الأسوأ منذ عام 2014.وبحسب تقرير مؤسسة "كاناليس" الإحصائية، فإن أرقام مبيعات شركتي "أبل" و"سامسونغ" هي النقطة المضيئة الوحيدة في قائمة التراجع العام لمبيعات شركات الهواتف الذكية.وتحافظ "سامسونغ" على مرتبتها الأولى بحصة سوقية 22%، بزيادة 1% عن العام الماضي، وجاءت شركة "أبل" في المرتبة الثانية بـ18%، بزيادة 3% عن 2021، وهو أعلى معدل نمو بين الجميع، وفي المركز الثالث والرابع والخامس حلت "شاومي" و"أوبو" و"فيفو" على الترتيب، بحصص سوقية 14% و10% و9%.وحافظت "شاومي" على نفس حصتها السوقية، بينما خسرت "أوبو" 1% من حصتها، أما "فيفو" خسرت من حصتها 2%، مقارنة بالعام الماضي.