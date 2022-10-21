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تكنولوجيا وعلوم

تحديث من "مايكروسوفت" لحماية مستخدمي متصفح "إيدج"

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:00
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كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تحديث جديد يعزز محاولاتها لحماية مستخدمي متصفحها للويب "مايكروسوفت إيدج" من الاحتيال، إذ أتاحت ميزة تنبيه المستخدمين في حال كتبوا عناوين مواقع الويب بشكل خاطئ دون قصد.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن الميزة تمت إضافتها لخدمة "Microsoft Defender SmartScreen"، لحماية المستخدمين من الأخطاء عند كتابة مواقع الويب داخل متصفح "إيدج"، والتي يستغلها المحتالون لخداع المستخدمين لإدخالهم إلى مواقع ويب مزيفة، بحيث يتم زرع برمجيات خبيثة داخل أجهزتهم.
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وتتمثل الميزة الجديدة في إظهار متصفح "إيدج" تنبيهاً يظهر ملء الشاشة ليجعل المستخدم يتأكد من أن المستخدم يقصد زيارة الرابط الذي قام بكتابته، مع تنبيهه إلى أنه قد قام بكتابة عنوان الويب بشكل خاطئ.

واعتمدت "مايكروسوفت" على تعاون بين فرقها لمتصفح "إيدج" ومحرك البحث "بينغ"، لتسهيل عملية رصد الأخطاء الإملائية في كتابة مواقع الويب، بحيث يتم تشغيل الميزة بشكل سريع وسلس دون تأخير.

يشار إلى أن متصفح "مايكروسوفت إيدج" حصد لقب ثاني أكثر المتصفحات استخداماً على الحواسيب الشخصية، وذلك بعد التغلب على متصفح شركة أبل "Safari".

وبحسب تقرير خدمة "ستات كاونتر" الإحصائية المنشور في مايو الماضي، فإن "جوجل كروم" ما زال مستحوذاً على المركز الأول في قائمة الأكثر استخداماً، وذلك بحصة سوقية 66.64%، بينما في المركز الثاني "إيدج" بـ10.07%،  أما في المركز الثالث فيأتي "سفاري" بـ9.61%، بينما، حل رابعاً "فايرفوكس" بنسبة 7.86%.
المصدر: الشرق
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