"روس كوسموس" تطمح لإنتاج قمر صناعي كل يوم

Advertisement

أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن الصناعات الفضائية يجب أن تنتقل إلى إنتاج متسلسل للأقمار الصناعية، والمعدل المطلوب هو قمر صناعي واحد في اليوم.وقال بوريسوف، في منتدى "روسكوسموس" المنعقد تحت عنوان "فريق المستقبل": "يجب أن نصل إلى الوتيرة المطلوبة، قمر صناعي كل يوم".وأضاف: "روسيا مستعدة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما فيها الصين".وقال: "الإنتاج المتسلسل، يحتاج إلى خدمات لوجستية مختلفة، بدءا من مواقع المستودعات وتوفير كل ما تحتاجه، وانتهاء بتنظيم الإنتاج".وتابع: "للأسف نحن متخلفون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك"، معتبرا أن إنتاج قمر صناعي واحد خلال 18 شهرا "أمر غير جائز أبدا".