Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"روس كوسموس" تطمح لإنتاج قمر صناعي كل يوم

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1002626-638019542862039417.jpg
Doc-P-1002626-638019542862039417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن الصناعات الفضائية يجب أن تنتقل إلى إنتاج متسلسل للأقمار الصناعية، والمعدل المطلوب هو قمر صناعي واحد في اليوم.

وقال بوريسوف، في منتدى "روسكوسموس" المنعقد تحت عنوان "فريق المستقبل": "يجب أن نصل إلى الوتيرة المطلوبة، قمر صناعي كل يوم".
Advertisement

وأضاف: "روسيا مستعدة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما فيها الصين".

وقال: "الإنتاج المتسلسل، يحتاج إلى خدمات لوجستية مختلفة، بدءا من مواقع المستودعات وتوفير كل ما تحتاجه، وانتهاء بتنظيم الإنتاج".

وتابع: "للأسف نحن متخلفون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك"، معتبرا أن إنتاج قمر صناعي واحد خلال 18 شهرا "أمر غير جائز أبدا".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-10-21
11:00 | 2022-10-21
08:00 | 2022-10-21
05:00 | 2022-10-21
02:00 | 2022-10-21
23:00 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website