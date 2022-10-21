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تكنولوجيا وعلوم

الهند تُغرّم "غوغل" 162 مليون دولار... ما السبب؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:00
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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند، اليوم الخميس، غرامة قدرها 162 مليون دولار على شركة "غوغل" الأميركية، لأنها "قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة على تطوير وبيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من آندرويد".
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وقالت لجنة المنافسة الهندية إن "غوغل" عززت من مكانتها في السوق، من خلال جعل تثبيت تطبيقاتها الخاصة إلزاميا على الهواتف الذكية الجديدة، وذلك من بين خطوات أخرى اعتبرتها الجهة التنظيمية مناهضة للمنافسة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنه "من خلال إجراء التثبيت المسبق للتطبيقات المملوكة لشركة "غوغل"، (وخاصة متجر "غوغل بلاي") لجميع أجهزة "أندرويد" التي تم تصنيعها وتوزيعها، والتي يتم تسويقها بواسطة الشركات المصنعة للأجهزة، فقد قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة وحافزها على تطوير وبيع أجهزة تعمل على إصدارات بديلة لـ"آندرويد".
 
كما أشارت لجنة المنافسة الهندية في بيانها إلى أن شركة "غوغل" عززت أيضا موقعها المهيمن في البحث عبر الإنترنت، ما جعل من الصعب على تطبيقات البحث المنافسة اقتحام السوق، مضيفة أنها كانت تصدر أمرا بوقف العمل والكف ضد "غوغل" من التصرف بشكل غير عادل.
ومن المحتمل أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتدابير العلاجية المقترحة من جانبها إلى إضعاف نمو "غوغل"، التي تعتبر ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يعتبر "آندرويد" هو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة المهيمن في الهند.
ووجهت لجنة المنافسة الهندية شركة "غوغل" بتغيير العديد من ممارساتها الحالية على "أندرويد"، بما في ذلك السماح لمستخدمي الهواتف الذكية بإلغاء تثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى السماح لهم بتحديد محرك بحث من اختيارهم.
 
 
(سبوتنيك)
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