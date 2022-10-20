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تكنولوجيا وعلوم

حاسب أندرويد لوحي رخيص الثمن ويتعامل مع شبكات 5G! (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2022 | 23:00
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بدأت Realme بتوسيع سوق مبيعات حاسبها اللوحي الجديد Realme، الذي يطرح بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته.

وحصل الحاسب على هيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأتى بسماكة 7.1 ملم، ووزن 499 غ.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 213 شمعة/م تقريبا، ويمكن الرسم والكتابة عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الحاسب بنظام Android مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج Octa-core، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
 
أما الكاميرا لأساسية له فأتت بدقة 13 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على أنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8340 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعر هذا االجهاز في الأسواق فنحو 250 دولار.
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