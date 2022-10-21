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تكنولوجيا وعلوم
السفر بالمنطاد.. توجه جديد في السياحة الفضائية
Lebanon 24
21-10-2022
|
23:54
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بات السفر السياحي إلى الفضاء أمرا مألوفا، مع إطلاق الصواريخ التي حملت على متنها مركبات بداخلها ركاب عاديون ليس من بينهم رواد فضاء.
لكن الأمر الجديد هو أن السفر إلى الفضاء سيصبح بالمنطاد، وهو ليس بالطبع المنطاد التقليدي الذي نعرفه في رحلات الاستكشاف، لكنه يشبهه من حيث الشكل.
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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السفر عبر المناطيد سيبدأ عام 2025، وسيصل سعر التذكرة الواحدة في الرحلة إلى 200 ألف دولار أميركي.
وتخطط شركة "Halo Space"، ومقرها العاصمة الإسبانية مدريد، لتقديم خدمة الرحلات هذه، التي تتميز بأن حجم انبعاثاتها صفري.
وبوسع المنطاد الفضائي أن يحمل 8 مسافرين بالإضافة إلى الطيار في كل رحلة، مع نوافذ بانورامية تسمح بمشاهد بزاوية 365 درجة، بحيث يمكن للمسافرين رؤية الأرض والفضاء في الوقت نفسه على ارتفاع 40 كيلومترا، بخلاف مركبات الفضاء الحالية.
وقالت الشركة إنها ستجري أول تجربة على نموذج أولي للمنطاد الفضائي في الهند في ديسمبر المقبل.
وبمجرد الانتهاء من التجارب، ستبدأ الشركة رحلاتها التجارية في عام 2025، وتخطط الشركة لاحقا لإنشاء قواعد إطلاق في 4 قارات.
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