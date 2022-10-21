السفر بالمنطاد.. توجه جديد في السياحة الفضائية

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بات السفر السياحي إلى الفضاء أمرا مألوفا، مع إطلاق الصواريخ التي حملت على متنها مركبات بداخلها ركاب عاديون ليس من بينهم رواد فضاء.لكن الأمر الجديد هو أن السفر إلى الفضاء سيصبح بالمنطاد، وهو ليس بالطبع المنطاد التقليدي الذي نعرفه في رحلات الاستكشاف، لكنه يشبهه من حيث الشكل.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السفر عبر المناطيد سيبدأ عام 2025، وسيصل سعر التذكرة الواحدة في الرحلة إلى 200 ألف دولار أميركي.وتخطط شركة "Halo Space"، ومقرها العاصمة الإسبانية مدريد، لتقديم خدمة الرحلات هذه، التي تتميز بأن حجم انبعاثاتها صفري.