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تكنولوجيا وعلوم

رسائل تذكرك بالتصرف المتحضر.. ميزة جديدة لانستغرام لمحاربة الإساءة

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:00
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تقدم إنستغرام ميزة جديدة لتطبيقها تتمثل في إرسال رسائل تذكير تحث المستخدمين على التعامل بتحضر ولطف أثناء استخدام التطبيق.
ويتمثل الهدف من هذه الميزة في الحفاظ على تطبيق إنستغرام كمكان نظيف خالٍ من التنمر والإهانات والإساءات اللفظية قدر المستطاع. ومن المتوقع أن يقوم إنستغرام باختبار طريقة من شأنها تمكين تعليقات "الكلمات المخفية" وتصفية التعليقات المسيئة افتراضياً، بطريقة لا تجعل المستخدمين مضطرين إلى تشغيله يديوياً للتخلص من التعليقات المسيئة.
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كما سيكون من الممكن لجميع المستخدمين استخدام ميزة الكلمات المخفية، لفحص ردود الفعل على "الستوريز" وستبقى هذه الردود في مجلد الطلبات المخفية. وستبدأ الشركة قريباً في تصفية طلبات الرسائل باللغة الانكليزية التي تتضمن عمليات الاحتيال والبريد العشوائي.
وعلاوة على القدرة الحالية على حظر الحسابات الجديدة الوهمية التي ينشئها شخص ما بهدف توجيه الإساءات، يمكنك الآن حظر الحسابات التي يمتلكها المستخدمون بالفعل تلقائياً، حتى لا يتمكن المتحرشون من التبديل إلى حساب بديل ويرسلون لك تعليقات مسيئة.
تأتي الإضافات في الوقت الذي يواجه فيه إنستغرام ضغوطاً من مجلس الشيوخ والمنظمين في المملكة المتحدة وآخرين للحد من إساءة الاستخدام وانتهاكات الخصوصية، خاصة بالنسبة للمراهقين، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني. 
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