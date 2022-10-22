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تكنولوجيا وعلوم

خطأ في فيسبوك مسنجر .. وهذا ما قد يحصل

Lebanon 24
22-10-2022 | 08:00
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إذا كنت تدردش دائماً على فيسبوك مسنجر، فتأكد من تشفير الرسائل النصية الخاصة بك، لأن تركها غير مشفرة يعرضك لخطر قراءة المتطفلين لرسائلك.
أنشأ فيسبوك طريقة لتشفير الدردشات مباشرة في مسنجر، وهذا يعني أن النصوص الخاصة بك يتم حجبها أثناء نقلها مما يمنع المتلصصين من الوصول إليها أثناء عملية النقل.
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وبحسب فيسبوك، فإن التشفير من طرف إلى طرف يضيف المزيد من الأمان والحماية إلى رسائل ومكالمات المستخدمين في أي محادثة، إذا قاموا بتمكين التشفير في كل محادثة فردية.
وأوضح فيسبوك، أنه عندما يرسل المستخدم رسالة في محادثة مشفرة من طرف إلى طرف، فإن جهازه يقفل الرسالة أثناء إرسالها. وينطبق الأمر نفسه على محتوى الفيديو والمحادثات الصوتية. ولا يمكن لأحد قراءة الرسائل أو سماع المكالمات باستثناء المستخدم.
كيفية تنشيط التشفير التام بين الأطراف على فيسبوك مسنجر
- لتشفير رسائلك، افتح تطبيق فيسبوك مسنجر على آيفون أو أندرويد.
- ثم أدخل محادثة محددة وانتقل إلى الإعدادات.
- سترى بعد ذلك قائمة منبثقة بها خيار بدء محادثة مشفرة من البداية إلى النهاية.
- انقر فوق ذلك وسيتم تنشيط التشفير لتلك الدردشة المحددة على هذا التطبيق.
- يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت محادثتك مشفرة في أي وقت.
- من الممكن رؤية مفاتيح التشفير الفريدة الخاصة بك داخل مسنجر.
 
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