خطأ في فيسبوك مسنجر .. وهذا ما قد يحصل

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إذا كنت تدردش دائماً على فيسبوك مسنجر، فتأكد من تشفير الرسائل النصية الخاصة بك، لأن تركها غير مشفرة يعرضك لخطر قراءة المتطفلين لرسائلك.أنشأ فيسبوك طريقة لتشفير الدردشات مباشرة في مسنجر، وهذا يعني أن النصوص الخاصة بك يتم حجبها أثناء نقلها مما يمنع المتلصصين من الوصول إليها أثناء عملية النقل.وبحسب فيسبوك، فإن التشفير من طرف إلى طرف يضيف المزيد من الأمان والحماية إلى رسائل ومكالمات المستخدمين في أي محادثة، إذا قاموا بتمكين التشفير في كل محادثة فردية.وأوضح فيسبوك، أنه عندما يرسل المستخدم رسالة في محادثة مشفرة من طرف إلى طرف، فإن جهازه يقفل الرسالة أثناء إرسالها. وينطبق الأمر نفسه على محتوى الفيديو والمحادثات الصوتية. ولا يمكن لأحد قراءة الرسائل أو سماع المكالمات باستثناء المستخدم.