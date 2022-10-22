"أنقذت حياتها"... ساعة ذكية تكشف إصابة طفلة بالسرطان

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أنقذت ساعة "أبل" الذكية، "أبل واتش"، حياة طفلة صغيرة بعدما كشفت ميزة قياس نبضات القلب الموجودة في الساعة عن إصابة الطفلة بنوع من السرطان، نادراً ما يظهر لدى الأطفال.وقد بدأت الساعة بتنبيه الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً في إحدى الليالي إلى ارتفاع معدّل ضربات قلبها بشكل غير طبيعيّ.وعلى الفور، قام والدا الطفلة بنقلها الى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية. أثناء العملية، اكتشفوا غدداً صمّاء عصبية في الزائدة الدودية، والتي نادراً ما تظهر عند الأطفال.ثم علم الأطباء بعد ذلك أنّ السرطان قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من جسم الطفلة التي خضعت لعملية جراحية لإزالة السرطان المتبقّي.واعتبر والد الطفلة أنّه لولا وجود الساعة لكان من الممكن أن يكون وضعها أسوأ بكثير.