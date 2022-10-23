نصائح للحفاظ على بطارية هواتف آيفون بعد التحديث الجديد

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يجلب التحديث الأخير "آي أو إس 16" الذي طرحته شركة آبل لهواتف آيفون الكثير من المزايا التي طال انتظارها، لكن في الوقت ذاته لا تأتي كل هذه المزايا من دون ثمن.فنتيجة لكثرة التطبيقات التي تم تحديثها خلال التحديث الجديد والإضافات المتعلقة بقفل الشاشة وغيرها، يمكن أن يؤدي كل ذلك إلى سرعة استهلاك البطارية، مقارنة بالتحديث الذي سبقه.ولتفادي هذه الإشكالية المزعجة للبعض، ينصح موقع "لابتوب ماغ" باتخاذ مجموعة خطوات من شأنها تقليل الضغط على البطارية ومنها:أولا: إيقاف تطبيق "Fitness" أو إلغاء تثبيته تماما أو منع وصوله إلى مستشعرات الحركة بهاتفك.ثانيا: تعد الواجهات في شاشة القفل الجديدة "lock screen widgets" أكبر مستهلكي البطارية في التحديث الجديد، لأنها تعمل على مدار الساعة لتحديث المعلومات باستمرار.ينصح بأن لا تزيد عدد الواجهات عن واحدة أو اثنين للتخفيف على البطاريةثالثا: إيقاف خاصية "keyboard haptics".رابعا: إيقاف خاصية إرسال الإشعارات والأنشطة الحية "Live Activities".وأصدرت شركة آبل الشهر الماضي نظام تشغيل "آي أو أس 16"، الذي تضمن عددا من الميزات مثل شاشة قفل جديدة، وإمكانية تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها، ولمسات لوحة مفاتيح جديدة.كما تضمن الإصدار الجديد، تصميما جديدا لتطبيق المنزل (Home) وتحسينات على تطبيق الصحة (Health)، حيث يمكنك الآن إنشاء قائمة لتذكيرك بالأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها.