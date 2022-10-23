"تيك توك" تنفي هذا الأمر

نفت "تيك توك" استخدامها بيانات تحديد الموقع لتتبع أفراد معينين في الولايات المتحدة، ردا على تقرير يزعم أن تطبيق الفيديو المملوك لشركة صينية كان يخطط لإجراء مثل هذه المراقبة.

ونشرت مجلة "فوربس" يوم الخميس مقالا يزعم أن منصة "تيك توك"، المملوكة لشركة "بيتدانس" الصينية، تخطط لاستخدام تطبيقها "لمراقبة الموقع الشخصي لبعض المواطنين الأميركيين المحددين".

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