على خطى فيسبوك وإنستغرام.. "واتساب" يطلق هذه الميزة!

بعد أن غزت الصور الرمزية الشخصية (الأفتار) معظم التطبيقات مثل "انستغرام"، و"فيسبوك ماسنجر"، بالتالي فإن القادم هو من نصيب تطبيق "واتساب" الشهير.



فقد كشف تقرير لموقع WABetaInfo، أن تطبيق المحادثة الفورية WhatsApp يسعى لدعم الصور الرمزية (الأفتار) في أحدث إصدار 2.22.23.9 بيتا على "أندرويد"، ولكن لبعض المستخدمين فقط في الإصدار التجريبي.

كما سيرى أولئك المستخدمون الـ"Avatar" الجديدة في قائمة الإعدادات الخاصة بهم.كذلك، سيقوم "واتساب" بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية في أوضاع مختلفة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن أنفسهم عند مراسلة العائلة والأصدقاء.وفي وقت سابق من الشهر الماضي كشف موقع WABetaInfo عن هذه الميزة التي الآن يتم طرحها الآن لبعض المستخدمين.ماذا عن iOS؟لكن ليس من الواضح متى سيطرح "واتساب" الميزة لجميع المستخدمين على Android، أو متى يخطط لطرحها في نظام iOS.يشار إلى أن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وتطبيق "واتساب" و"انستغرام" قدمت لأول مرة الصور الرمزية (الأفتار) على الماسنجر في عام 2019 قبل أن تصبح متاحة للاستخدام في التعليقات والقصص على Facebook في عام 2020.وفي العام الماضي ، أعطت الشركة صورها الرمزية مظهرا جديدا ثلاثي الأبعاد وبدأت في السماح للمستخدمين بإضافتها للملف الشخصي على "فيسبوك"، وأيضاً على "قصص الانستغرام" Instagram Stories.