25
o
بيروت
32
o
طرابلس
15
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
على خطى فيسبوك وإنستغرام.. "واتساب" يطلق هذه الميزة!
Lebanon 24
23-10-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن غزت الصور الرمزية الشخصية (الأفتار) معظم التطبيقات مثل "انستغرام"، و"فيسبوك ماسنجر"، بالتالي فإن القادم هو من نصيب تطبيق "واتساب" الشهير.
فقد كشف تقرير لموقع WABetaInfo، أن تطبيق المحادثة الفورية WhatsApp يسعى لدعم الصور الرمزية (الأفتار) في أحدث إصدار 2.22.23.9 بيتا على "أندرويد"، ولكن لبعض المستخدمين فقط في الإصدار التجريبي.
Advertisement
كما سيرى أولئك المستخدمون الـ"Avatar" الجديدة في قائمة الإعدادات الخاصة بهم.
كذلك، سيقوم "واتساب" بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية في أوضاع مختلفة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن أنفسهم عند مراسلة العائلة والأصدقاء.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي كشف موقع WABetaInfo عن هذه الميزة التي الآن يتم طرحها الآن لبعض المستخدمين.
ماذا عن iOS؟
لكن ليس من الواضح متى سيطرح "واتساب" الميزة لجميع المستخدمين على Android، أو متى يخطط لطرحها في نظام iOS.
يشار إلى أن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وتطبيق "واتساب" و"انستغرام" قدمت لأول مرة الصور الرمزية (الأفتار) على الماسنجر في عام 2019 قبل أن تصبح متاحة للاستخدام في التعليقات والقصص على Facebook في عام 2020.
وفي العام الماضي ، أعطت الشركة صورها الرمزية مظهرا جديدا ثلاثي الأبعاد وبدأت في السماح للمستخدمين بإضافتها للملف الشخصي على "فيسبوك"، وأيضاً على "قصص الانستغرام" Instagram Stories.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!
06:07 | 2022-10-23
23/10/2022 06:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
13:26 | 2022-10-23
23/10/2022 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
12:05 | 2022-10-23
23/10/2022 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
11:58 | 2022-10-23
23/10/2022 11:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
14:00 | 2022-10-23
23/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-10-24
"آبل" تستعد لإظهار المزيد من الإعلانات داخل متجرها للتطبيقات
02:00 | 2022-10-24
بسبب الإعلانات... تطبيقات خبيثة تبطئ أداء الملايين من هواتف أندرويد
16:00 | 2022-10-23
"تيك توك" تنفي هذا الأمر
14:00 | 2022-10-23
نصائح للحفاظ على بطارية هواتف آيفون بعد التحديث الجديد
11:00 | 2022-10-23
لمدة ساعتين.. العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس في هذا التاريخ
08:00 | 2022-10-23
تسريب بيانات 65 ألف شركة عالمية.. خرق يطال مايكروسوفت!
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
24/10/2022 12:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
24/10/2022 12:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
24/10/2022 12:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact